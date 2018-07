Parlamentares entregam assinaturas suficientes para prorrogar CPI da Petrobras Parlamentares da oposição e também da base aliada recolheram as assinaturas necessárias para prorrogar a Comissão Parlamentar de Inquérito mista da Petrobras até o fim do ano, informou a Secretaria da Mesa do Congresso Nacional nesta quinta-feira.