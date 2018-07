Parlamentares pedem anistia a 72 alunos

Os processos administrativos dentro da USP já foram encerrados, com punições brandas, mas os políticos acreditam que a anistia pressionaria a promotoria. "As punições são fator de intimidação e se a reitoria recua, desarma o Ministério Público", disse o deputado federal Ivan Valente (PSOL), ao lado do deputado Paulo Teixeira e do senador Eduardo Suplicy, ambos do PT. Não houve resposta do reitor, que prometeu analisar as reivindicações.