Parlamentares russos revogam direito de Putin enviar tropas à Ucrânia A Câmara Alta do Parlamento russo aprovou nesta quarta-feira a revogação do direito que havia concedido em março ao presidente Vladimir Putin de ordenar uma intervenção militar na Ucrânia, onde o governo central está empenhado em debelar uma rebelião em regiões de língua russa no leste do país.