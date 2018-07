Parlamento da Tunísia começa a votar nova Constituição

A aprovação da legislação é um passo crucial antes de um governo interino assumir o poder para terminar com a crise entre islâmicos e partidos laicos, disputa que ameaçou a transição do país depois da queda do líder Zine al-Abdine Ben Ali.

Os passos finais da Tunísia em direção à democracia são tidos como um possível modelo para uma região onde o Egito, a Líbia e o Iêmen, que também tiveram líderes derrubados em 2011, estão tendo dificuldades com a violência, a instabilidade e um ressurgente islamismo.

Dos 217 integrantes da Assembleia Nacional, 192 compareceram ao debate de abertura sobre a Constituição. Os parlamentarem começaram a votar um por um nas cláusulas introdutórias do documento. A aprovação dos 146 artigos deve demorar pelo menos uma semana.

"Essa é uma Constituição para todos na Tunísia", disse Mustafa Ben Jaafar, presidente do Parlamento provisório, durante a sessão. "Estamos trabalhando duro com os diferentes partidos para finalizar o processo."

O partido islâmico Ennahda, que assumiu o poder há dois anos, e a oposição laica acordaram em finalizar a passagem do poder para um governo provisório por volta de 14 de janeiro, terceiro aniversário da queda de Ben Ali, tendo aprovado a Constituição e escolhido uma comissão eleitoral e uma data para o pleito.