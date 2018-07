Parlamento do Egito se reúne, em desafio ao Exército O Parlamento do Egito, liderado por islâmicos, reuniu-se nesta terça-feira em um desafio aberto aos generais que dissolveram a Casa no mês passado, em um acontecimento que aumenta a tensão dos políticos com os militares apenas 10 dias após a posse do presidente Mohamed Mursi.