Parlamento do Irã convoca Ahmadinejad sobre política econômica

Rivais conservadores de Ahmadinejad na assembleia de 290 assentos têm criticado duramente o tratamento da crise econômica e culpam tanto sua má gestão como as sanções do Ocidente devido ao polêmico programa nuclear iraniano.

Os problemas econômicos têm diminuído as exportações de petróleo, exacerbando as divisões dentro do sistema de facções na política do Irã, apesar dos apelos de líder supremo aiatolá Ali Khamenei para que os representantes parem com as brigas.

A petição foi assinada por 77 legisladores, disse a agência de notícias iraniana, e será entregue ao presidente no domingo.

(Por Yeganeh Torbati)