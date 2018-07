Parlamento egípcio realiza primeira sessão desde levante popular

A sessão foi aberta por Mahmoud al-Saqa, 81 anos, membro do partido liberal Wafd, e começou com um minuto de silêncio em memória das pessoas mortas no levante contra o regime de Mubarak. Como membro mais velho da nova assembleia, Al-Saqa atuou como presidente do Parlamento.

Uma das primeiras tarefas do Parlamento será a eleição de um presidente, provavelmente Mohamed Saad el-Katatni, membro do Partido da Justiça e Liberdade, ligado ao grupo islamista Irmandade Muçulmana, que obteve o maior número de cadeiras no Parlamento.

(Por Edmund Blair)