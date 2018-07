Parlamento iraquiano aprova acordo sobre tropas britânicas O Parlamento iraquiano aprovou nesta terça-feira uma medida que permite a presença no Iraque de tropas britânicas, australianas e de outros países após o término do mandato da ONU, no fim deste ano. "Esse projeto recebeu a maioria dos votos. Nós autorizamos o governo a tomar todas as medidas necessárias com relação às forças estrangeiras que não sejam dos Estados Unidos", disse o vice-presidente do Congresso, Khalid al-Attiya. O parlamentar informou que a medida aprovada permitirá a presença das tropas estrangeiras em território iraquiano até julho de 2009. (Reportagem de Waleed Ibrahim)