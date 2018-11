Parlamento italiano conclui aprovação de pacote de austeridade O Senado italiano aprovou nesta quinta-feira um voto de confiança no governo do primeiro-ministro, Mario Monti, dando assim o último aval necessário a um pacote de austeridade no valor de 33 bilhões de euros que tramitou em caráter de urgência devido à pressa do governo em reconquistar a confiança dos mercados.