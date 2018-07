Parlamento paquistanês elege novo primeiro-ministro

A decisão judicial, decorrente da recusa de Gilani em reabrir um processo de corrupção contra o presidente do país, abre uma nova crise política no Paquistão. Quem ocupar o cargo, agora ou depois da eleição do começo de 2013, deve enfrentar pressão semelhante por parte do juiz Iftikhar Chaudhry, conhecido por perseguir políticos de destaque.

Os três principais centros de poder do Paquistão - militares, líderes civis e Suprema Corte - têm disputado poder político, frustrando os paquistaneses que esperam que seus líderes foquem na melhora econômica e estrutural.

O Partido do Povo Paquistanês, do governo, havia escolhido anteriormente outro político, ministro dos Produtos Têxteis, para substituir Gilani. Mas um tribunal antinarcóticos emitiu um mandado de prisão contra ele, o que analistas dizem ter sido orquestrado por militares. Ashraf era ministro de Água e Energia.

Está em jogo a estabilidade do Paquistão, uma potência regional vista como crucial para o combate à insurgência islâmica no vizinho Afeganistão.

O Paquistão também enfrenta tensões na esfera diplomática. A tradicional aliança do país com os EUA sofre turbulências frequentes, passando pelo seu pior momento em vários anos.

As relações se deterioraram depois que forças especiais dos EUA mataram o militante Osama bin Laden, durante uma operação secreta em território paquistanês, no ano passado.

