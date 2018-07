Parlamento russo apóia autonomia da Ossétia e Abecásia

O Parlamento russo aprovou por unanimidade, em sessão extraordinária nesta segunda-feira, o reconhecimento oficial da independência das regiões separatistas da Abecásia e Ossétia do Sul. Os 130 parlamentares da Câmara Alta e os 447 que compõem a Duma, como é conhecida a Câmara Baixa do Parlamento russo, votaram a favor de uma moção que solicita ao presidente, Dmitri Medvedev, o reconhecimento da independência das regiões. Para que a Rússia reconheça oficialmente a autonomia das duas províncias, atualmente consideradas parte da Geórgia, o Kremlin precisa ratificar a decisão do Parlamento. Alguns analistas afirmam que o governo não irá confirmar a decisão imediatamente, mas usar a ratificação como moeda de troca nas negociações com o Ocidente e usá-la para testar a opinião internacional de maneira mais aprofundada. Geórgia Segundo o correspondente da BBC em Moscou Humphrey Hawksley, a sessão das câmaras baixa e alta do Parlamento foi marcada por nacionalismo e rancor e revela um endurecimento na delicada relação da Rússia com os países ocidentais. Na Duma, como é conhecida a Câmara Baixa do Parlamento, o hino nacional foi entoado e seguido de um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do que os russos consideram uma "agressão da Geórgia". Segundo o presidente da Câmara Alta, Sergei Mironov, as duas províncias possuem os atributos necessários de estados independentes. Já o presidente da Duma, Boris Gryzlov, comparou a ação militar da Geórgia nas províncias separatistas com a invasão de Hitler à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. A Rússia entrou em confronto violento com a Geórgia neste mês depois que as tropas georgianas invadiram a província da Ossétia do Sul para recuperar o controle da região. O confronto foi paralisado depois que os dois países assinaram um plano de paz proposto pela União Européia, que incluía a retirada imediata das tropas da região e o retorno à posição anterior ao conflito. A Rússia já foi acusada de quebrar o plano de paz e anunciou que suas tropas irão fiscalizar as mercadorias que chegam ao porto de Poti, um dos principais da Geórgia. Além disso, o Exército russo não permitirá a ronda aérea de regiões patrulhadas por seus agentes de paz, chamadas "zonas de segurança". Reconhecimento De acordo com o presidente da Ossétia do Sul, Edward Kokoity, que participou das sessões extraordinárias no Parlamento russo, a Ossétia e a Abecásia têm mais direitos de se tornarem nações reconhecidas pela comunidade internacional do que a província separatista sérvia de Kosovo. Kosovo declarou sua independência no início deste ano e contou com o apoio dos Estados Unidos e de grande parte da União Européia. A Ossétia do Sul proclamou sua independência no início da década de 90, mas sua autonomia não foi reconhecida pela comunidade internacional. A região quer ser agregada à Federação Russa, assim como a Ossétia do Norte. A Abecásia declarou sua indendência em 1992, mas também não obteve reconhecimento da comunidade internacional. As tensões em ambas as regiões se intensificaram ainda mais depois que Mikhail Saakashvili foi eleito presidente da Geórgia em 2004, com uma promessa de reunificar o país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.