Parlamento russo aprova entrada na OMC; impasse com EUA persiste

A Rússia finalmente vai se tornar o 156o membro da OMC 30 dias após informar ao órgão global de comércio sobre a assinatura do presidente, que confirmará o acordo de dezembro, no qual Moscou se comprometeu a cortar tarifas de importação e abrir setores da economia ao investimento estrangeiro.

Atritos com os Estados Unidos ainda persistem, no entanto, uma vez que a revogação de uma medida criada na época da Guerra fria está pendente no Congresso norte-americano --a emenda Jackson-Vanik, a qual liga a política comercial em relação a Moscou com os direitos humanos.

Se a medida não for revogada, a Rússia ficaria em uma posição de negar aos exportadores dos EUA as concessões de abertura de mercado que teve que fazer a fim de se juntar à organização do comércio.

(Reportagem de Douglas Busvine)