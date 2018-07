Paróquias do interior de SP mandarão 8 mil jovens à JMJ

O batalhão de jovens representa um contingente de fiéis que frequentam as atividades da Igreja em 450 paróquias de, aproximadamente, 250 municípios do interior do Estado. Além deles, os católicos do interior paulista também enviarão dois ônibus com fiéis do México e do Canadá, que farão a viagem em dois ônibus, com saídas programadas para sábado, a partir de São José do Rio Preto.

Os jovens viajarão em ônibus fretados por meio de agências e reservas individuais organizadas pelas dioceses. Apenas uma agência, de Rio Preto, fretou 57 ônibus para transportar 2,8 mil jovens que vão à capital fluminense, afirmou o coordenador da empresa, Valdinei Machado. A agência foi contratada pelo Projeto Jornada, uma página que recebeu durante todo o ano as reservas individuais e os pacotes reservados pelas paróquias, cujos preços variavam de 401 reais para os que apenas assistirão à vigília e a missa do papa Francisco, a 946 reais para quem participará de toda a jornada. Os pacotes dão direito a hospedagem, translado interno e alimentação.