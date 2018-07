Parque abriga santuário O Parque Nacional da Tijuca, encravado na capital do Rio de Janeiro, é uma Unidade de Conservação Federal composta por três áreas. Uma delas é a Floresta da Tijuca, a principal reserva de Mata Atlântica do Estado e considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo. As outras duas têm como principais referências os morros do Corcovado (onde está localizada a estátua do Cristo Redentor) e a Pedra da Gávea, incluindo seus arredores.