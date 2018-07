Parque da Mônica deixará shopping em SP até abril

"Devemos importar alguns brinquedos e queremos dar uma atenção melhor aos jovens e adultos que acompanham as crianças", afirmou. A notícia do fechamento surgiu no início do mês. A nova administradora do shopping alega que o empreendimento está passando por reestruturação e o espaço do parque não atende mais às expectativas de seu público-alvo, que mudou de perfil. O contrato de aluguel dos dois subsolos ocupados pelo parque deveria ser renovado a cada cinco anos, mas desde 2002 a documentação não é atualizada, segundo o shopping. Sousa não quis comentar. "Estamos aprendendo com esse problema, que foi muito desagradável, e vamos aproveitar para fazer modernizações", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.