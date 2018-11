Parque da Tijuca recebe R$ 15 mi para reconstrução O Parque Nacional da Tijuca (Parna), no Rio de Janeiro, recebeu hoje R$ 15 milhões para recuperação das áreas danificadas por causa dos deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Os recursos são do governo federal, que doou R$ 10 milhões, e da Prefeitura do Rio, com mais R$ 5 milhões.