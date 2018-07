Parque de Ilha Grande perdeu 1,9 mil ha As chuvas que caíram durante a madrugada de ontem no noroeste do Paraná ajudaram a apagar o fogo que castigava o Parque Nacional da Ilha Grande desde domingo. Mesmo assim, cerca de 1,9 mil hectares da vegetação de várzea foram destruídos. Ontem, aviões do ICMBio lançaram água sobre a área para evitar que algum foco se mantivesse. O parque se estende por mais de 78,8 mil hectares. / KARINA NINNI, GIOVANA GIRARDI e HELOISA ARUTH STURM, com AGÊNCIAS