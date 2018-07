Parque do Carmo ganha mais 800 cerejeiras

A Secretaria das Subprefeituras concluirá nesta semana o plantio de 800 mudas da espécie yukiwari, doadas pela Federação de Sakura e Ipê do Brasil. As mudas têm entre 50 centímetros e 1,5 metro.

Todo o ano ocorre no parque, em agosto, a Festa das Cerejeiras. O local já possui o Bosque das Cerejeiras e, com o novo plantio, passará a ter um total de 2,3 mil dessas árvores. A manutenção será feita em parceria com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente.

Os japoneses costumam lotar os parques para admirar as cerejeiras no curto período em que as flores aparecem. Até o ano passado, a agência nacional de meteorologia do Japão previa quando elas apareceriam, mas o serviço foi extinto.

AMAZÔNIA

Estudo mapeia relação entre floresta e clima

Cientistas do Brasil e dos Estados Unidos apresentaram ontem, no Guarujá (SP), o projeto Rede Sensorial para a Floresta Tropical, cujo objetivo é compilar informações que relacionem a Amazônia e as mudanças climáticas. A iniciativa pretende estudar como a floresta tropical se relaciona com a atmosfera terrestre e os seus efeitos para a mudança do clima. O projeto está sendo desenvolvido pela USP, Universidade Johns Hopkins, com recursos da Microsoft Research, braço de pesquisas da multinacional de softwares, e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Foram investidos US$ 2 milhões em 11 estudos, nos últimos três anos.

CONSERVAÇÃO

Mantiqueira terá plano de manejo em 2 anos

Depois de um acordo entre o Ministério Público Federal e o Instituto Chico Mendes (órgão do governo federal), a Justiça determinou que o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira (foto) seja apresentado em dois anos. O plano é importante, pois determina o zoneamento de uma unidade de conservação e dá as diretrizes para o seu uso. Essa APA é uma unidade de conservação federal criada em 1985 e abrange 25 municípios em três Estados (SP, RJ e MG). A área montanhosa abriga nascentes de afluentes dos rios Grande e Paraíba do Sul.

ESTADOS UNIDOS

Senadores mostram lei de clima

Os senadores americanos John Kerry e Joe Lieberman apresentaram ontem a lei de clima, com meta de reduzir em 17% as emissões de gases-estufa do país até 2020, em relação a 2005. Sem a aprovação da lei, é improvável um acordo global. / AFRA BALAZINA E ANDREA VIALLI, com EFE

Faça a sua parte

Não jogue fora os papéis de presente. Guarde-os, pois eles podem ser úteis para embrulhar outras coisas e encapar livros e cadernos.