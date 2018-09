Parque sul-coreano tem curso de Papais Noéis

Trinta homens e mulheres aprendizes de Papai e Mamãe Noel passaram a quarta-feira no Everland Park, um parque de diversões na Coréia do Sul, aperfeiçoando as suas técnicas natalinas. Entre as lições estavam aulas de patins no gelo e práticas de como desejar um Feliz Natal com empolgação. Ao lado das aulas de canções e danças, os estudantes aproveitaram para passear de montanha-russa. O Natal é a principal festa da Coréia do Sul, o país asiático com o maior número de cristãos. Entre as lições para os futuros mamães e papais noéis do parque, estavam aulas de patins no gelo e de risadas do bom velhinho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.