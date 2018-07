Parques na África falham na preservação de mamíferos

Pesquisadores da Sociedade Zoológica de Londres e da Universidade de Cambridge alertam que certas áreas protegidas, como o Serengeti, na Tanzânia, e o Masai Mara, no Quênia, não estão conseguindo preservar espécies de mamíferos como leões, girafas e zebras, que estão sob ameaça de caçadores.

O problema é particularmente grave na África Ocidental, onde as populações de mamíferos diminuíram 85%. Os pesquisadores dizem que os países dessa parte da África são mais vulneráveis porque têm menos recursos para lidar com a ameaça de caçadores envolvidos no comércio de carne de animais selvagens.

No outro lado do continente, na África Oriental, existem parques nacionais visitados anualmente por milhares de turistas e o número de mamíferos de grande porte foi reduzido quase pela metade - o aumento do número de pessoas que moram na área causa impactos.

"Embora os resultados dos estudos indiquem que os parques nacionais africanos falharam na manutenção de suas populações de grandes mamíferos, a situação fora dos parques é muito pior. Muitas espécies, como os rinocerontes, estão praticamente extintas fora dos parques", diz a pesquisadora Ian Cragie, da Universidade de Cambridge.

DEBATES

Encontros "Estadão" terá Aldo Rebelo

Começa amanhã a série Encontros Estadão e Cultura, que até sexta promove debates sobre meio ambiente na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Os temas do evento organizado pela equipe do caderno Planeta são: Comportamento Verde - A Etiqueta do Século 21, Lixo - Nova Legislação e Coleta Seletiva e Código Florestal - Reforma e Polêmica. O último terá a presença do deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), relator da proposta controversa de alteração da lei ambiental. Os debates, com especialistas em cada assunto, serão no auditório Eva Hertz, na Av. Paulista, 2.073, das 12h30 às 13h30, com entrada gratuita. As vagas são limitadas por ordem de chegada.

AMAZÔNIA

Tempestade matou meio bilhão de árvores

Uma única tempestade violenta, que varreu toda a floresta amazônica em 2005, matou meio bilhão de árvores, segundo pesquisa. Episódios de graves tempestades podem aumentar com o aquecimento global. Pesquisa anterior havia atribuído o pico de mortalidade de árvores em 2005 a apenas uma grave seca (foto) que afetou algumas regiões da floresta. "Se uma árvore morre por causa da seca, geralmente fica em pé. Bem diferente das árvores atingidas por uma tempestade", diz Jeffrey Chambers, da Universidade de Tulane, em New Orleans. Ele usou imagens de satélite e estudos de campo.

BIODIVERSIDADE

Empresários na AL estão preocupados

Mais de 50% dos presidentes de empresas da América Latina consideram a perda da biodiversidade um "desafio para o crescimento dos negócios", dizem as Nações Unidas. Na Europa Ocidental, a preocupação atinge 20%. /