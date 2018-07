Parreira diz que lesão servirá para Neymar descansar antes de Mundial

Neymar torceu o tornozelo na partida do Barcelona contra o Getafe, pela Copa do Rei da Espanha. A lesão deve deixar o atacante longe dos gramados por até quatro semanas.

Se o prognóstico se confirmar, o astro brasileiro poderia atuar pelo Barcelona contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, e no amistoso de março do Brasil contra a África do Sul.

"O que aconteceu foi menos mal do que se imaginava (pelas imagens). Ele vai se recuperar sem a necessidade de cirurgia e o tempo vai curar o Neymar", disse a jornalistas Parreira, que "comemorou" a parada do atacante do Brasil.

"Ele vai descansar um mês (durante a recuperação da lesão). Vai ser até bom porque ele chega mais descansado na Copa para ajudar o Brasil. Vai chegar ainda mais inteiro", disse Parreira, lembrando que o argentino Lionel Messi, companheiro de Neymar no Barcelona, já "descansou" por dois meses devido a uma lesão.

Neymar é a grande esperança do país na Copa do Mundo deste ano. Ele foi o protagonista da seleção na conquista da Copa das Confederações no ano passado em uma final contra a campeã do mundo Espanha, vencida pelo Brasil por 3 x 0.

O grupo de jogadores da seleção brasileira para o Mundial está praticamente fechado e as últimas observações estão sendo feitas pela comissão técnica. O amistoso com a África do Sul é até agora o único oficialmente marcado antes da Copa, mas a CBF vai tentar marcar outros jogos com seleções que estão fora do Mundial e que têm perfil parecido com o das seleções que o Brasil enfrentará na primeira fase do torneio.

O meia Kaká, que trocou o Real Madrid pelo Milan e voltou a jogar bem e ter boas atuações, é um dos jogadores que podem ter uma última chance na seleção. "Copa do Mundo é momento e ele é que vai decidir quem vai e quem não vai para a Copa", acrescentou Parreira.

O Brasil está no Grupo A da Copa do Mundo ao lado de México, Croácia e Camarões. A estreia da seleção está marcada para o dia 12 de junho, em São Paulo, contra a Croácia.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)