A seleção da África do Sul já está no Rio para uma temporada de treinos e amistosos. A equipe dirigida por Carlos Alberto Parreira começa as atividades hoje, em Teresópolis, região serrana do Rio. Sábado, a seleção enfrenta o Volta Redonda. No domingo, joga com um time misto do Fluminense. Depois, segue para Minas e São Paulo.