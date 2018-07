Parte da Castelo Branco, em SP, ficará interditada

Na segunda-feira e terça-feira, será bloqueada a pista no sentido interior e, de quarta-feira a quinta-feira, o fechamento será no sentido capital. Os bloqueios acontecem sempre a partir das 23 horas e devem se estender até as 4 horas da manhã seguinte.

A concessionária informou que fará um mutirão para recuperar o trecho, desgastado pelo trânsito intenso, que chega a 120 mil veículos por dia. Os trabalhos serão realizados no período de menor densidade de tráfego. Além de reparos no asfalto, está prevista a poda de canteiros, manutenção de placas e postes, melhoria na sinalização e troca de luminárias. A circulação dos veículos será sinalizada com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. Painéis de mensagens informarão os motoristas sobre as condições do trânsito.