Parte da Marginal do Tietê é liberada após acidente Duas faixas de rolamento da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, que estavam interditadas totalmente desde a 1h30 de hoje devido ao tombamento de um caminhão próximo à Rodovia Castello Branco, foram liberadas às 8h53, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Permanecem bloqueados a faixa da esquerda e o acesso à Rodovia Castello Branco. Não há previsão para a liberação da outra faixa de rolamento. Por conta do acidente, o trânsito continuava carregado nas duas pistas da Marginal do Tietê, por volta das 9 horas, devido ao tombamento de um caminhão e a carga de açúcar que se espalhou na pista. O engarrafamento ocupava quase toda a extensão da via, chegando a cerca de 23 quilômetros de trânsito parado, entre o local do acidente, na Ponte dos Remédios, e seguindo até a Ponte Imigrante Nordestino. Segundo a CET, devido ao acidente, o índice de congestionamento ficou muito acima da média nesta manhã, chegando a 140 quilômetros às 9h06.