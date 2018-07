Parte da Marginal do Tietê, em SP, será interditada

Nos dois primeiros dias de obras o motorista terá que utilizar a pista local da marginal, sentido Castelo, entre as pontes Ulisses Guimarães e Remédios. No terceiro dia, será possível trafegar na pista local da marginal, entre as mesmas pontes para acessar a Rodovia Castelo Branco. Nos dois últimos dias ficará acessível a pista expressa da marginal entre as duas pontes.

Equipes da CET acompanharão a interdição. A recomendação é que os motoristas, ao avistarem a canalização de orientação na pista, reduzam a velocidade dos veículos para maior segurança na via.