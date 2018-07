Parte da população será vacinada contra gripe suína

"Há uma dúvida ainda sobre (vacinar) a população com idade entre 20 a 39 anos, e essa questão está sendo analisada", afirmou Temporão, referindo-se à faixa etária que registrou alto índice de contaminação pelo vírus da gripe suína no último inverno. "Estamos analisando todos os fatores com as sociedades brasileiras de Obstetrícia, de Pediatria, e de Infectologia. O ministério vai ouvir os especialistas para construir sua estratégia".

Temporão lembrou que a vacina exige tempo longo de produção e que os primeiros lotes serão entregues ao ministério em janeiro e fevereiro, por isso a campanha não iniciaria antes de abril.

"Tivemos queda substantiva (da contaminação por H1N1) e estamos nos preparando para possível segunda onda da gripe, a partir do inverno do ano que vem. Estamos comprando vacinas, estocando medicamentos, treinando pessoal, comprando equipamentos para ampliar o número de leitos de UTI, enfim, estamos planejando tudo o que precisa ser feito com uma equipe dedicada ao assunto".

O ministro ressaltou que ainda não há motivos de preocupação a respeito das mutações que o vírus sofreu, detectadas na Itália e na Coreia do Sul. "Não há nenhuma evidência nem de que essas cepas mutantes sejam mais graves e nem de que sejam resistentes aos medicamentos disponíveis. Temos que aguardar mais estudos para traçar nossa estratégia. Até o momento nada muda nem do ponto de vista do comportamento do vírus nem do ponto de vista dos medicamentos que temos à disposição", afirmou Temporão, que tem acompanhado relatórios diários da evolução da gripe suína no hemisfério norte.