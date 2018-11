Parte da zona leste de SP entra em estado de alerta A região da subprefeitura de Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, está em estado de alerta desde as 18h15 de hoje. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) ativou este status em consequência do transbordamento do córrego da Mooca. O restante da cidade de São Paulo permanece em estado de atenção.