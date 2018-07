Parte das obras de novo terminal de aeroporto de Viracopos é suspensa

Segundo nota, a suspensão vale para as áreas de construção do píer A, píer B e o novo terminal de passageiros.

O MPT, juntamente com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) de Campinas apontaram risco de acidentes devido à "confusão" no canteiro de obras.

A concessionária de Viracopos não retornou imediatamente aos pedidos de comentários. A empresa tem entre seus acionistas a Triunfo, UTC Participações, a francesa Egis Airport Operation e a Infraero.

Segundo nota do MPT, uma fiscalização do Cerest com acompanhamento de quatro procuradores do órgão vão juntar as informações ao inquérito que investiga a conduta trabalhista do consórcio construtor.

O MPT afirma te verificado caminhões realizando manobras a centímetros de distância de plataformas com trabalhadores suspensos, e materiais pesados movimentados indiscriminadamente sobre as cabeças dos operários, sem medidas de precaução ou isolamento da área, em grave e iminente risco de acidentes.

"Percebemos que eles estão correndo contra o tempo, e estão executando diversos processos simultaneamente de forma desorganizada. Isso potencializa muito o risco de acidentes", afirmou o procurador Mário Antonio Gomes.

Nesta semana, o consórcio que administra o aeroporto assumiu o atraso nas obras, mas afirmou que o aeroporto estará preparado para receber as delegações e autoridades da Copa do Mundo.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou em nota recente que inspeções recentes mostraram que o aeroporto não entregará as obras no prazo. A agência fará análises em Viracopos e em Guarulhos a partir de domingo. Caso constate o descumprimento do prazo, poderá aplicar multas de até 170 milhões de reais.

Procurada nesta sexta-feira, a Anac não pode comentar o assunto de imediato.

