Parte de casa desaba em Mauá, em São Paulo

SÃO PAULO - A laje de uma casa, localizada na Rua São Domingos, no Parque das Américas, em Mauá, caiu por volta das 12h15 desta sexta-feira, 25. Segundo a Defesa Civil da cidade, não há feridos e o terreno está interditado para a retirada dos escombros.

A ocorrência reuniu agentes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil de Mauá, mas, segundo a assessoria de imprensa da Defesa Civil, não houve feridos. No terreno do acidente, há duas residências e, em uma delas, acontecia uma obra que foi responsável por abalar a estrutura da casa e causar a queda.

A laje caiu sobre a garagem da casa, em cima de um veículo. A retirada dos escombros é feita por agentes da prefeitura de Mauá e os proprietários da residência, que não estavam no local no momento da queda, já foram avisados.