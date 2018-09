Parte de Cubatão fica sem água após danos à tubulação Um caminhão com excesso de peso danificou por volta das 10 horas de sábado, 15, a tubulação da rede da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região do bairro Vila Natal, em Cubatão, região da Baixada Santista. O fornecimento teve de ser suspenso para o conserto da rede, afetando mais de 40 mil imóveis do município. No início da manhã deste domingo, 16, o abastecimento já havia sido retomado parcialmente. Segundo a Sabesp, permanecem sem água as indústrias, parte do Centro e os bairros Jardim Real e Afonso Schmidt. A previsão é que a situação seja totalmente normalizada nesta tarde.