Parte de palco cede durante show sertanejo em Varginha Parte do piso de um palco afundou por volta das 3 horas da madrugada deste domingo, em Varginha (MG), durante a apresentação da dupla Guilherme e Santiago, no Festival de Música Sertaneja da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, na parte do palco que afundou tinha sido instalado um camarote com capacidade para 10 pessoas, mas na hora do acidente havia mais de 40 convidados.