Parte de ponte cai e isola moradores em Barra do Turvo A cabeceira da ponte que liga duas regiões da cidade de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, interior paulista, desabou na madrugada de ontem. A prefeitura acredita que as constantes chuvas que atingem o município tenham causado o desabamento. A ponte cedeu por volta das 2h30. Não há registro de feridos.