Parte de um sobrado desabou no centro do Rio de Janeiro Parte de um sobrado de dois andares desabou, na manhã desta terça-feira, na esquina da Rua do Lavradio com a Avenida Chile, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações de mortos e feridos. Equipes de resgate já estão no local. Apenas o segundo pavimento do imóvel desabou. O sobrado fica próximo à sede do Cordão do Bola Preta, tradicional bloco de Carnaval da cidade, e do prédio da Chefia de Polícia Civil. O trânsito está sendo desviado para outras vias do centro.