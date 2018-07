Parte dos ônibus da zona norte de SP volta a operar

De acordo com a SPTrans, a outra empresa de ônibus, que atende cerca de 40 linhas na zona norte, continua paralisada. Para diminuir os prejuízos dos usuários, permanece em operação o Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese), no qual veículos da Viação Sambaíba, empresa concorrente, serão remanejados para as linhas paradas.

A paralisação foi iniciada após um micro-ônibus da linha 1722/10 (Jardim Marina - Tucuruvi) ter sido parado e incendiado por um grupo de pessoas. Ninguém ficou ferido no incidente e nenhum suspeito havia sido preso até as 8 horas de hoje, informou a Polícia Militar (PM). O ataque teria sido provocado por moradores revoltados pela chacina ocorrida na madrugada de ontem no Jardim Guapira, região do Jaçanã, quando quatro pessoas morreram e três ficaram feridas.