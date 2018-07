'Parte mais salgada da conta foi reduzida', diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta quarta-feira que "a parte mais salgada da conta já foi reduzida", em referência aos principais tributos ligados ao setor de transportes. De acordo com Mantega, medidas como a desoneração da folha de pagamentos e a redução da conta de luz propiciam a diminuição de custos do setor. "O governo federal fez a desoneração e cabe aos entes federados discutir com setor de transportes. Eles têm suas planilhas de custos", disse. "Não vou entrar em discussão de tarifa, isso é questão dos governos estaduais e municipais", afirmou.