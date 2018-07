Parte sul da Mata Atlântica resistiu à Era do Gelo

A pesquisa, publicada na revista científica americana Molecular Phylogenetics and Evolution, conseguiu encontrar espécies de sapos mais antigas que o período glacial em áreas remanescentes de Mata Atlântica no Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo a autora principal do artigo, Maria Tereza Chiarioni Thom, doutoranda em Zoologia, isso indica que pode não ter havido fragmentação na Mata Atlântica ou que refúgios significativos conseguiram se manter.

Os cientistas analisaram genes dos animais e verificaram a quantidade de mutações ocorridas - quanto maior o número de mutações, mais antigo é o ancestral daquele animal. Foram pesquisadas seis linhagens de sapos.

FLORESTA AMAZÔNICA

Mais de 3 mil hectares serão reflorestados

Duas empresas de Paragominas, no Pará, se comprometeram com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) a reflorestar uma área de 3,2 mil hectares de floresta amazônica - equivalente a duas vezes o tamanho do Arquipélago de Fernando de Noronha. Pelo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), as companhias terão de plantar 3,5 milhões de mudas em locais desmatados no interior de reservas legais e Áreas de Preservação Permanente (APP) de dois imóveis rurais no município. O prazo para a conclusão do plantio é de 30 anos. O município integrava o ranking dos maiores desmatadores da Amazônia Legal, mas saiu da lista recentemente.

PRESERVAÇÃO

Flores no jardim podem ajudar borboletas

O diretor do Observatório Monarca (monarchwatch.org), Chip Taylor, iniciou uma campanha nos Estados Unidos para que pessoas e escolas plantem flores no jardim que sirvam de alimento para as borboletas-monarcas. Ao contrário de outros insetos, elas não suportam o inverno dos países temperados e, por isso, realizam longas migrações duas vezes por ano. Taylor sugeriu que os jardins tenham pequenos "pontos de descanso" para as borboletas migratórias: áreas com plantas do gênero Asclepias e outras flores que fazem parte dos seus hábitos alimentares. "Sem o esforço de todos, esta migração incrível vai lentamente desaparecer", afirma o pesquisador.

CURSO

Cetesb ensina a usar opacímetro

A Cetesb dará um curso para companhias do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado com o objetivo de difundir o uso do opacímetro. O equipamento mede as emissões de fumaça preta dos veículos a diesel. Essa fumaça responde por 28,46% da poluição por material particulado na região metropolitana de São Paulo. / COM AGÊNCIAS

Faça a sua parte

Para economizar energia, diminua o brilho da tela do monitor do computador e o configure para se autodesligar após 5 minutos sem uso.