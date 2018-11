Partem voos para Nova York, após cancelamentos

Por conta da forte nevasca que atinge a costa leste dos Estados Unidos, muitos aeroportos ficaram fechados para pousos e decolagens. Em nota, a TAM informou que os voos que partiriam do Aeroporto de Guarulhos e também do Aeroporto Antonio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro, na noite de domingo com destino a Nova York foram alteradas para Miami. Segundo a companhia aérea, os passageiros foram acomodados em hotéis da cidade.

Durante a segunda-feira, um voo que decolaria de São Paulo às 8h45 foi cancelado. E três voos que deixariam Nova York com destino a São Paulo e Rio não puderam partir. A Delta Airlines e American Airlines também tiveram voos cancelados. A previsão é que ao longo desta terça-feira, os voos sejam normalizados.