Participante de Big Brother britânico ganha 'tanquinho' após cirurgia

Um participante do Celebrity Big Brother britânico mostrou pela primeira vez na TV os resultados de uma plástica a que foi submetido para esculpir uma barriga de tanquinho.

O paparazzo australiano Darryn Lyons impressionou os outros moradores da casa ao mostrar a sua forma física definida através de lipoaspiração e do chamado procedimento de "contouring", ou contorno, do abdômen.

"Eu tive de ficar bastante em forma e perder um bocado de peso. A cirurgia tira toda a gordura ao redor do abdômen e expõe os seus músculos naturais", disse Lyons.

"Basicamente, é uma versão masculina do implante de seios."

Médicos advertem que a cirurgia não deve ser vista como um substituto para a perda de peso, e sim como um recurso para retirar gordura localizada.

O australiano, que além do seu tanquinho também exibe um penteado moicano rosa-choque, disse que está um pouco acima do peso e por isso precisa entrar em uma dieta.

"Quando fiz a cirurgia, era um tanquinho de respeito. Agora ainda é, mas preciso perder gordura corporal", explicou.

Apesar do visual artificial - Lyons ladeia sua barriga de tanquinho de respeitosos pneus -, o fotógrafo impressionou outra participante do Celebrity Big Brother britânico, Kerry Katona, que no passado já teve problemas com a balança e também recorreu à faca.

"Seu tanquinho é fenomenal", disse Kerry. "Com certeza vou fazer um desses quando sair daqui."