Participantes da Cúpula dos Povos sofreram com estrutura

A chuva forte que atingiu a cidade na madrugada de ontem evidenciou a falta de estrutura por que passaram os participantes da Cúpula dos Povos que ficaram acampados. No Sambódromo, colchonetes tiveram de ser removidos no meio da noite por causa das goteiras e da água que afetou quem estava no térreo.

Na Quinta da Boa Vista, as barracas ficaram em meio a poças de lama. Os participantes se queixavam de que a previsão era de deixarem o camping até o meio-dia de hoje, mas alguns só têm volta prevista para terça-feira.

As principais queixas daqueles que ficaram no Sambódromo dizem respeito às péssimas condições de higiene do local e à comida, que estava estragada e fez com que alguns passassem mal. "Nunca vi tanto desrespeito. Eles trouxeram índios para virarem atração turística. Não tiveram a menor dignidade ao tratar os povos tradicionais", reclamou a educadora paulista Mirian Orensztejn, que estava com a neta, a índia carajá Myralu Werreria Orensztejn, de 3 anos.

Paulo Apurinã, liderança indígena que estava no Sambódromo, disse que não esperava que os representantes dos movimentos sociais fossem tão mal acomodados. "Querem nos tirar daqui de uma hora para outra. O evento não termina assim, tem de ter um tempo para as pessoas irem embora, se organizarem", afirmou.

Aviso. Apesar das reclamações, a maior parte das delegações arrumava a bagagem na tarde de ontem. De acordo com a organização da Cúpula dos Povos, os grupos foram avisados com antecedência, antes mesmo do início da Rio+20, que o acampamento seria encerrado no dia 23.

A organização não se responsabiliza pela alimentação comprada. "Alguns grupos receberam vale-refeição e uma lista de restaurantes credenciados. Mas preferiram comprar em locais não recomendados", disse Alessandra Alli, coordenadora de alojamento da Cúpula dos Povos.

Sobre a limpeza, Alessandra disse que uma empresa terceirizada foi contratada e havia o compromisso dos grupos de formar "brigadas de limpeza" para se responsabilizar pelos alojamentos. "Nem todos os povos foram tão limpos quanto os outros. São pessoas de cultura diferentes, com hábitos de alimentação e de higiene diferentes. É difícil controlar", afirmou.

Na Quinta da Boa Vista, os estudantes passaram a madrugada tentando salvar roupas e colchonetes da água que invadia as barracas. Pela manhã, improvisaram varais e, numa atitude pouco ecológica, penduraram sacolas e roupas até mesmo sobre pequenas árvores.

A aluna da Unicamp Bianca Vieira Pontes, de 19 anos, contou que somente ontem as pessoas ali acampadas receberam o passe livre do metrô, distribuído para os demais participantes da Cúpula dos Povos. "Aqui não é uma área de camping. Não tem uma torneira instalada e só havia banho frio", queixou-se. Apesar das dificuldades, ela achou que valeu a pena a viagem. A prefeitura não se pronunciou.

Ontem também foram encerradas as atividades em dois locais de eventos paralelos: o Parque dos Atletas e a Arena da Bara. De acordo com o Itamaraty, o Parque dos Atletas teve 140 mil acessos, desde que foi aberto para a Rio+20. A Arena da Barra foi visitada por 20 mil pessoas.