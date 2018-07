Participantes da Parada LGBT devem vestir branco

O tema adotado pelo Orgulho LGBT neste ano é "Somos Todos Iguais Perante a Paz - Toda forma de Violência Deve Ser Crime" e protesta contra a homofobia e agressões aos homossexuais. Os participantes devem aparecer vestidos de branco.

Previsto para começar às 13 horas, até as 15h30 desta tarde o evento não influenciava no trânsito da região, de acordo com o Centro de Operação do Rio e nenhuma ocorrência foi informada à Polícia Militar.

A Guarda Municipal do Rio atua com cerca de 300 funcionários no local desde as 7h30.