Participe do concurso de fotos do 'Olhar Estadão'

Os leitores do jornal O Estado de S.Paulo no tablet têm à disposição neste fim de semana a nova edição do Olhar Estadão. Concebido em parceria com o "New York Times News Service Sindicate" exclusivamente para dispositivos móveis, traz cinco imagens da semana, uma galeria temática e três galerias com fotografias inéditas do "New York Times".

Completa o Olhar Estadão um concurso fotográfico no Instagram. Toda semana, o Estadão propõe um tema para que os usuários da rede social de fotografia possam fazer os seus cliques. As cinco melhores imagens escolhidas pela editoria de Fotografia do Estadão vão para o produto. Hoje, o tema é 'pizza'. Entre as fotos escolhidas, está a de vanessa.kinoshita:

Para a semana que vem, os leitores que quiserem participar do concurso devem fazer cliques sobre 'flores na cidade'. As fotos devem ser postadas com a hashtag #olharestadaoflores.

O Olhar Estadão está disponível em versões para Ipad e para dispositivos móveis que utilizam o sistema operacional Android. Ele é de graça para assinantes do Estadão e pode ser adquirido por US$ 1,99 por não-assinantes. O download está liberado todo sábado, às 17h, no aplicativo do Estadão.