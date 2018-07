Partidas são canceladas em Israel devido a conflito em Gaza

As partidas entre os clubes Hapoel Beersheba e Hapoel Ramat Gan, e entre Ashdod SC e Hapoel Acre, foram adiadas depois de a polícia e o Exército proibirem grandes aglomerações, devido ao receio de ataques de foguetes lançados por militantes palestinos.

A mais recente fase de um conflito duradouro entre Israel e Palestina intensificou-se na quarta-feira, quando Israel matou Al-Jaabari, o mentor militar da facção islâmica do Hamas, que comanda a Faixa de Gaza.

Após o assassinato de Jaabari em um ataque aéreo preciso contra o seu carro, mais de 270 foguetes atingiram Israel, que bombardeou a Faixa de Gaza por vias terrestres, aéreas e marítimas. Três israelenses foram mortos por um foguete na quinta-feira e 21 palestinos já morreram.

A Associação de Futebol israelense disse que o resto da programação do campeonato no fim de semana, que se supõe estar bem fora do alcance dos foguetes, continuaria como o planejado. As divisões inferiores e partidas júniores no sul do país também foram canceladas.