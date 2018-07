Partido de premiê da Tunísia rejeita proposta de dissolver governo

"O primeiro-ministro não perguntou a opinião de seu partido", disse Abdelhamid Jelassi, vice-presidente do Ennahda. "Nós do Ennahda acreditamos que a Tunísia precisa de um governo político agora. Vamos continuar as discussões com outros partidos sobre a formação de um governo de coalizão."

Jebali anunciou na quarta-feira que estava dissolvendo o governo após a morte do líder secular de oposição Chokri Belaid, do lado de fora de sua casa em Túnis, ter despertados protestos por todo o país.

(Reportagem de Tarek Amara)