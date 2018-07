Partido discute impasse em S.Paulo

Enquanto o auditório principal do Centro de Convenções Ulysses Guimarães abrigava discussões sobre a conjuntura internacional, líderes petistas se revezavam ontem em reuniões reservadas sobre a sucessão em São Paulo. Nas conversas, dirigentes nacionais e regionais do partido discutiram a possibilidade de pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um encontro ainda este mês, para resolver o impasse sobre a corrida eleitoral no maior colégio eleitoral do País.

O PT espera uma resposta do deputado Ciro Gomes (PSB) sobre o convite que recebeu de Lula para que troque a corrida presidencial por uma candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. Se Ciro não aceitar, Lula avalia que a melhor opção para a vaga seria o senador Aloizio Mercadante (PT-SP). Lula também chegou a cogitar o nome do ministro da Educação, Fernando Haddad, apesar das fortes resistências enfrentadas por ele no PT paulista e do desgaste provocado pelo vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ontem, durante o congresso petista, Mercadante evitou se colocar como candidato ao governo de São Paulo. Ele admitiu, entretanto, ter ouvido de Lula que seu nome seria a melhor alternativa no PT. A conversa, revelada pelo Estado, ocorreu no final do mês passado. "Isso o presidente já disse em outras circunstâncias", amenizou Mercadante. O senador afirmou, entretanto, que Lula não lhe pediu expressamente que seja candidato. "O presidente não me fez nenhum pedido nesse sentido." Mercadante insistiu que Ciro ainda é a primeira opção do Planalto para a vaga. "Temos todo o interesse na aliança com o PSB."

AFAGOS

Além de Mercadante, outros petistas empenharam-se em tecer elogios ao deputado do PSB durante o encontro. Até o ex-ministro José Dirceu, que Ciro chamou de "golpista" em entrevista ao Estado, investiu no tom diplomático. Disse ter tomado a decisão de não responder aos ataques e apenas ironizou o fato de o deputado ter declarado que ele planejava "destruir" o presidente Lula. "A população realmente acredita que eu passei a minha vida tentando destruir o Lula", rebateu Dirceu.