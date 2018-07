Partido do governo deve vencer eleição parlamentar na Etiópia; oposição aponta repressão

No poder há quase um quarto de século, a Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope (EPRDF, na sigla em inglês) supervisionou a transformação de uma nação que sofria com a fome e estava de joelhos após comandos comunistas para uma que agora atrai investidores estrangeiros.

Mas críticos dizem haver pouco espaço para a dissidência. O parlamento atual de 547 assentos conta com apenas um membro da oposição.

"Em muitas aldeias, nosso povo está sendo reprimido e nossos representantes estão sendo expulsos. Eles são obrigados a votar para o EPRDF," disse Bekele Nagaa, um membro da maior coalizão de oposição Medrek.

O governo nega a acusação e diz que vai coibir quaisquer violações. "De forma alguma o partido do governo tolera tal tipo de atividades", disse o ministro das Comunicações, Redwan Hussein.

O governo prometeu uma eleição livre e justa. Especialistas não esperam uma grande mudança para a oposição nesta votação, a primeira desde que o primeiro-ministro Hailemariam Desalegn assumiu o governo depois de Meles Zenawi, o rebelde que virou estadista e colocou a Etiópia no caminho para a recuperação, morrendo em 2012.