Partido do primeiro ministro Cameron lidera pesquisa; UKIP cai O Partido Conservador do primeiro-ministro britânico David Cameron tem dois pontos percentuais de vantagem em relação ao Partido Trabalhista da oposição, enquanto o apoio para o Partido da Independência do Reino Unido caiu, menos de um mês antes da eleição geral em 7 de maio, mostrou uma pesquisa Opinium.