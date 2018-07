Partido espanhol Podemos lidera pesquisa eleitoral

A pesquisa Metroscopia que ouviu 1 mil pessoas e foi publicada pelo jornal El Pais mostrou que o Podemos, existente há um ano, receberia 28,2 por cento dos votos, acima dos 25 por cento em dezembro, quando ficou em segundo lugar depois dos socialistas. O Podemos estava com 10,7 por cento das intenções de voto quando foi incluído na pesquisa pela primeira vez, em agosto.

A Espanha tem eleições gerais marcadas para o fim do ano e eleições regionais e municipais esperadas para maio. A maior parte dos que disseram à Metroscopia que votariam no Podemos declararam acreditar que a Espanha precisava se livrar do sistema bipartidário.

O Podemos reúne descontentes com os escândalos de corrupção no país e com as altas taxas de desemprego, e acusa os dois principais partidos - os socialistas do PSOE e o de centro-direita Partido Popular (PP) - de manterem o status quo enquanto a população sofre as consequências da crise econômica.

A pesquisa mostrou que os socialistas do PSOE caíram de 27,7 por cento em dezembro para 23,5 por cento das intenções de voto, enquanto o partido governista PP continuou a cair, passando de 20 por cento em dezembro para 19,2 por cento.

Isso é menos da metade dos 44,6 por cento de votos que o PP obteve nas últimas eleições gerais de novembro de 2011, seguido pelos socialistas com 28,7 por cento.

A fragmentação levou a conversas para pactos ou coalizão, apesar de não ter havido nenhum governo de coalizão desde o retorno da Espanha à democracia nos anos 1970. O líder socialista Pedro Sanchez recentemente descartou uma "grande coalizão" com o PP.

O Podemos é um partido anti-establishment considerado de esquerda, apesar de a própria organização dizer que as formas tradicionais de descrever a política não são mais válidas.

Seus líderes se aliaram com o Syriza da Grécia e em um manifesto o partido disse que pretendia reduzir a jornada semanal de trabalho e elevar o salário-mínimo. Mas recuou em relação a planos mais radicais como nacionalizar os serviços de utilidade pública espanhóis.

(Por Elisabeth O'Leary)