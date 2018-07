Partido expulsa suplente preso por tentar suborno Preso no presídio da Papuda, o suplente de deputado distrital Geraldo Naves foi expulso ontem do DEM. A decisão foi tomada diante da possibilidade de Naves assumir a vaga de titular na Câmara Legislativa. Com a expulsão, o suplente não poderá concorrer às eleições deste ano.