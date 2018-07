Partido governista da Espanha tem menor nível de apoio em 20 anos

O PP, de centro-direita, conseguiria 33,5 por cento dos votos numa eleição parlamentar, segundo pesquisa do instituto Sigma Dos, 11 pontos percentuais a menos do que obteve nas eleições de novembro de 2011, quando chegou ao poder.

De acordo com o El Mundo, esse foi o pior resultado do PP desde fevereiro de 1993 em levantamentos do Sigma Dos publicados regularmente no jornal. Os socialistas, de oposição, ficaram com 28,2 por cento na pesquisa.

No mês passado, o jornal El País publicou suposta contabilidade feita por um ex-tesoureiro do PP em que estariam detalhados pagamentos para líderes do partido, incluindo o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy.

Rajoy negou ter recebido os pagamentos e divulgou neste sábado os seus ganhos e o quanto pagou em impostos dos últimos dez anos.

A pesquisa do Sigma Dos foi feita em 7 e 8 de fevereiro e entrevistou 1000 pessoas.

(Reportagem de Teresa Larraz)