Partido islâmico afirma ter vencido eleições no Marrocos

"Com base nos relatórios de nossos representantes nas zonas eleitorais pelo país, somos os vencedores. Ganhamos em Rabat, Casablanca, Tanger, Kenitra, Sale, Beni Mellal e Sidi Ifni, para citar apenas algumas", afirmou à Reuters Lahcen Daodi, o segundo no comando do moderado partido islâmico.

"Nosso partido conquistou o maior número de assentos", acrescentou.

Autoridades do governo, no entanto, não puderam confirmar de imediato a posição do partido.

O PJD seria o segundo partido islâmico moderado a liderar um governo norte-africano desde o início das manifestações pró-democracia da Primavera Árabe, após a Tunísia.

Daodi não pôde dar um número de assentos que seu partido teria ganhado no Parlamento de 395 integrantes.

Mustapha Al Khalfi, um membro do comitê central do PJD, também disse que o partido ganhou a eleição, mas foi cauteloso.

"Temos que esperar os resultados finais porque houve muita fraude, então, esperamos que isso não nos custe o que deve ser uma retumbante vitória do nosso partido", afirmou.

